В Татарстане после заморозков прогнозируется до +18 градусов и крепкий ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 19 мая, в Татарстане под влиянием центральной части антициклона установится сухая и прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.

Продолжит дуть северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где он будет усиливаться порывами до 15 м/с (в Казани — до 14 м/с).

После ночных заморозков днем температура воздуха по региону составит от 13 до 18 градусов тепла (в столице РТ — от +16 до +18 градусов).

Ранее доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал, какой будет погода в Татарстане во второй половине мая.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с называется умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.