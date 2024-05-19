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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане после заморозков прогнозируется до +18 градусов и крепкий ветер
Сегодня, 19 мая, в Татарстане под влиянием центральной части антициклона установится сухая и прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.
Продолжит дуть северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где он будет усиливаться порывами до 15 м/с (в Казани — до 14 м/с).
После ночных заморозков днем температура воздуха по региону составит от 13 до 18 градусов тепла (в столице РТ — от +16 до +18 градусов).
Ранее доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал, какой будет погода в Татарстане во второй половине мая.
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