В Татарстане опять ожидаются ночные заморозки до -3 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане после прихода очередного антициклона вновь прогнозируется заметное понижение температурного фона в темное время суток. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром в воскресенье, 19 мая, и в понедельник, 20 мая, местами по республике вероятны заморозки в воздухе и на почве от 0 до -3 градусов.

В частности, в Казани в ночные и утренние часы воскресенья кое-где возможны заморозки на почве до 2 градусов ниже нуля.

Ранее доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал, какой будет погода в Татарстане во второй половине мая.