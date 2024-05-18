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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане опять ожидаются ночные заморозки до -3 градусов
В Татарстане после прихода очередного антициклона вновь прогнозируется заметное понижение температурного фона в темное время суток. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром в воскресенье, 19 мая, и в понедельник, 20 мая, местами по республике вероятны заморозки в воздухе и на почве от 0 до -3 градусов.
В частности, в Казани в ночные и утренние часы воскресенья кое-где возможны заморозки на почве до 2 градусов ниже нуля.
Ранее доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал, какой будет погода в Татарстане во второй половине мая.
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