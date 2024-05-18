В Татарстане ожидаются небольшие осадки и до 17 градусов тепла

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Сегодня, 18 мая, в Татарстане сохранится достаточно прохладная и влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Повсеместные ночью небольшие дожди днем будут идти лишь местами (в частности, в Казани — преимущественно без осадков).

Прогнозируется северный и северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. Кое-где он будет усиливаться порывами до 14 м/с, в том числе и в столице РТ.

Температура воздуха в светлое время суток составит от 12 до 17 градусов тепла (в Казани — от +14 до +16 градусов).

Ранее доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал, какой будет погода в Татарстане во второй половине мая.