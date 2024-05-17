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Метеоролог КФУ дал прогноз погоды в Татарстане на вторую половину мая
В ближайшую декаду мая в Татарстане температура ожидается на 3 градуса ниже нормы. Однако днем столбики термометров будут достигать +15…+20 градусов. Такой прогноз на вторую половину третьего весеннего месяца дал доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, пишут «Челнинские известия».
При этом он предупредил, что в ближайшие дни ночью температура может опускаться ближе к 0 градусов. Более того, в эту пятницу, 17 мая, в республике ожидаются осадки, но в целом погода будет ясной. Причина таких «неполадок» - антициклон, который пока хозяйничает в Татарстане.
Отметим, что в общем май стал гораздо холоднее, чем прогнозировали синоптики. Последний раз Татарстан столкнулся с таким холодом в мае в 1999 году. При этом Аухадеев заверил, что подобные аномалии, как правило, бывают с превышением климатической нормы, рекорды холода отмечаются в последние годы гораздо реже.
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