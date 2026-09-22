В Татарстане 22 сентября ожидается облачная погода, туман и до +26 градусов
В Татарстане во вторник ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный: ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +7...+12 градусов. Максимальная температура воздуха днем +21...+26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В Казани днем переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный 5–10 м/с. Максимальная температура воздуха днем +23...+25.