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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане после ночных холодов ожидается не более 7 градусов тепла
Сегодня, 12 октября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием северного антициклона холодная и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Осадков при этом не ожидается.
Ветер сменит направление с северо-восточного на восточное и ослабнет до 6–11 м/с. Иногда, в том числе в Казани, его порывы будут достигать 13 м/с (по шкале Бофорта ветер силой от 10,8 до 13,8 м/с именуется сильным).
После холодной ночи (от 2 до 7 градусов ниже нуля) днем воздух в Татарстане прогреется до 2–7 градусов тепла (в столице РТ — до +4, +6 градусов).
Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Татарстане будет наблюдаться аномально холодная погода.
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