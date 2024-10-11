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В пятницу в Татарстане ожидается до −5 градусов и сильный ветер
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В пятницу в Татарстане прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ожидается северо-восточный ветер, местами его порывы могут достигать 15-17 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 0 до −5 градусов, а днем не поднимутся выше 2-7 со знаком плюс.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Татарстане будет наблюдаться аномально холодная погода.
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