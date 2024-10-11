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Общество 11 октября 2024 16:11

В Казани из-за резкого похолодания можно наблюдать гало

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В Казани из-за резкого похолодания можно наблюдать гало
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана из-за резкого похолодания можно наблюдать гало — вторичное свечение вокруг Солнца.

Гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами. Обычно эти кристаллы являются частью перистых облаков — последние тоже можно увидеть в небе над Казанью.

На 16.00 температура воздуха на метеостанции Казань-Опорная составила всего 2,8 градуса тепла. Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в Татарстане будет наблюдаться аномально холодная погода.

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#погода #резкое похолодание
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