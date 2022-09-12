В Татарстане подтверждено почти 900 случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 893 случая заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 828 за день до этого. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 54 пациента. Накануне госпитализация потребовалась 86 заболевшим, о чем сообщал «Татар-информ».

Всего по данным на 12 сентября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксировано 164 603 случая заболевания. Выздоровели 153 346 жителей республики, в том числе 458 — за последние сутки (днем ранее стало известно о 374 излечившихся больных).

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2003 — последние по времени летальные исходы были зарегистрированы 6 сентября.

Согласно информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 существует в большинстве регионов страны. За июль 2022 года от него и с ним в России умерли 3284 человека, у 2318 больных он оказался основной или предполагаемой основной причиной смерти.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в минувшую субботу обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусом, посоветовав жителям республики носить маски и прививаться. «Рекомендуем ввести масочный режим в коллективах, работающих в постоянном контакте с населением, имеется скученность работников, отсутствует возможность соблюдения социальной дистанции», — сказал он.