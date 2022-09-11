В Татарстане подтвердилось еще 828 случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено еще 828 пациентов с коронавирусной инфекцией. 86 из них потребовалась госпитализация, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Число заразившихся в РТ с начала пандемии достигло 163 710 случаев. 152 888 пациентов выздоровели, в том числе 374 — за прошедшие сутки.

Число летальных исходов остается прежним — 2003.

Напомним, что Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал население прививаться и носить маски в общественных местах. «Рекомендуем ввести масочный режим в коллективах, работающих в постоянном контакте с населением, имеется скученность работников, отсутствует возможность соблюдения социальной дистанции», — заявил он вчера на совещании в Доме Правительства РТ.