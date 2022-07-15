В Татарстане подтверждено еще 42 случая коронавируса

В Татарстане выявлены 42 случая заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 43 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 57 заболевшим. За предыдущий день в больницы было доставлено аналогичное число инфицированных.

Всего по данным на 15 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 153 169 случаев заболевания. Выздоровели 149 684 жителя республики, причем за последний день излечились 12 пациентов (за день до этого таковых было 17).

За минувшие сутки в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1996.

Данные Росстата свидетельствуют, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов страны. За май 2022 года от него и с ним в России умерли 7049 человек, в 5264 случаях он был основной или предполагаемой основной причиной смерти.

С сегодняшнего дня в России отменены коронавирусные ограничения на пересечение границы. В Татарстане действие Covid-ограничений приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике.