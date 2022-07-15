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Ру Тат
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Общество
15 июля 2022  11:31

В России отменены коронавирусные ограничения на пересечение границы

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С сегодняшнего дня в России отменены коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы страны.

Соответствующее постановление Правительства РФ накануне подписал Премьер-министр Михаил Мишустин. Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации документ сегодня вступил в силу.

Ограничения на пересечение границы были введены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Ранее, с 14 июня, были отменены ограничения на въезд в страну иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, о чем сообщал «Татар-информ».

#коронавирус
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