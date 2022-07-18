В Татарстане подтверждено еще 39 случаев коронавируса

В Татарстане выявлено 39 случаев заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 40 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 17 заболевшим. За предыдущий день в больницы было доставлено 36 инфицированных.

Всего по данным на 18 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 153 288 случаев заболевания. Выздоровели 149 687 жителей республики, причем второй день не сообщается об излечившихся пациентах.

Вместе с тем за минувшие сутки в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1996.

Данные Росстата показывают, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов страны. За май 2022 года от него и с ним в РФ умерли 7049 человек, в 5264 случаях он был основной или предполагаемой основной причиной смерти.

В Татарстане действие Covid-ограничений приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике. За последнюю неделю заболеваемость Covid-19 в России подскочила сразу на 25%.