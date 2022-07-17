За неделю заболеваемость Covid-19 в России подскочила сразу на 25%

За прошедшие семь дней в России выявлено на четверть больше случаев коронавируса, чем неделей ранее. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперштаба по борьбе с вирусом.

Так, с 11 по 17 июля по России подтвердилось 28 085 заражений, а с 4-го по 10-е число — 22 452. В издании отметили, что последние показатели приблизились к майским максимумам этого года, причем рост числа заболевших отмечается в стране уже третью неделю подряд.

Коэффициент распространения Covid-19 сейчас держится на уровне 1,34 — наибольшая цифра с начала февраля.

Также почти на 5% повысилось количество госпитализаций с вирусом: с 7629 до 8003 случаев. Однако смертность при этом продолжает падать.