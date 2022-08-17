В Татарстане подтверждено 97 случаев коронавируса

В Татарстане выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, как и накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 66 пациентов. За день до этого госпитализация потребовалась 64 инфицированным.

Всего по данным на 17 августа 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально признаны 155 083 случая заболевания. Излечились 150 577 жителей республики, причем за последний день выздоровели четыре пациента (вчера стало известно о семи поправившихся больных).

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1998.

Вместе с тем разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов. В частности, за июнь 2022 года от него и с ним в России умер 4981 человек, у 3693 больных он стал основной или предполагаемой основной причиной смерти.

Президент Татарстана Рустам Минниханов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. Масочный режим вновь введен в администрациях Альметьевского района и Набережных Челнов.