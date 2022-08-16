Еще 97 татарстанцев заболели коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявили еще 97 ковид-случаев. Таким образом с начала пандемии в регионе 154 986 человек похватили инфекцию. Таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 64 жителям республики, семеро человек выздоровели.

Количество новых случаев Covid-19 с начала августа продолжает расти. Напомним, за период 8–14 августа заболеваемость Covid-19 в России увеличилась на 52,2%.

Ранее в Татарстане из-за роста заболеваемости Covid-19 Президент РТ Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения.