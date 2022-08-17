В мэрии Набережных Челнов вновь вводится масочный режим

Сотрудники администрации Набережных Челнов из-за роста заболеваемости коронавирусом вновь должны будут носить маски на рабочем месте. Соответствующее решение приняли власти Автограда.

«С завтрашнего дня в нашем здании исполкома вводится масочный режим», — сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря мэра Челнов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевского района Тимур Нагуманов возобновил масочный режим в администрации муниципалитета. Распоряжение уже вступило в силу.

На прошлой неделе из-за роста заболеваемости в республике Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. В регионе выявлено 97 случаев коронавируса, как и за день до этого.