В Татарстане подтверждено 94 случая коронавируса

В Татарстане выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом Covid-19 — максимальное число с 14 июня текущего года. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 39 пациентов. Накануне в республике было зарегистрировано 89 случаев, госпитализация потребовалась 35 инфицированным.

Всего по данным на 15 августа 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 154 889 случаев заболевания. Излечились 150 566 жителей республики, причем за последний день выздоровели пять пациентов (вчера стало известно о девяти поправившихся больных).

В регионе официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1998.

Согласно информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов. В частности, за июнь 2022 года от него и с ним в РФ умер 4981 человек, у 3693 из них он оказался основной или предполагаемой основной причиной смерти.

Из-за роста заболеваемости в республике Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. Вместе с тем академик РАН Сергей Нетесов уверен, что заболеваемость Covid-19 в России начнет снижаться в ближайшие две недели.