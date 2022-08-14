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Ру Тат
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Здоровье
14 августа 2022  11:58

В Татарстане подтвердилось еще 89 случаев Covid-19

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На территории Татарстана выявлено еще 89 случаев коронавирусной инфекции, 35 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии здесь подтвердилось 154 795 случаев Covid-19, в 150 561 из них пациенты уже поправились. За прошедшие сутки выздоровели девять человек. Число летальных исходов не увеличилось и составляет 1998.

Напомним, что из-за роста заболеваемости в республике Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. По его данным, за прошедшие семь дней заболеваемость в республике выросла сразу на 32%.

#коронавирус #статистика
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