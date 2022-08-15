Академик РАН: Заболеваемость Covid-19 в России начнет снижаться в ближайшие две недели

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России начнет снижаться уже на этой либо следующей неделе. Таким прогнозом с «Известиями» поделился академик Российской академии наук Сергей Нетесов.

Он напомнил, что рост заболеваемости в стране начался на одну–две недели позже, чем по Европе, — наравне с Турцией, откуда вирус, скорее всего, и завозился туристами.

«Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас этот пик должен пойти на спад в ближайшие неделю–две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели и почти синхронно мы идем по динамике заболеваемости с Турцией», - объяснил вирусолог.

Специалист полагает, что рост заболеваемости в России связан и со сложностями для прохождения ПЦР-теста и большого числа незарегистрированных случаев. Так, в некоторых западноевропейских странах сделать это можно прямо на улице, в специально оборудованных палатках.

Напомним, что за прошедшею неделю заболеваемость Covid-19 в России выросла более чем на 50%.