В Татарстане подтверждено 755 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 755 случаев заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 689 за день до этого. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 80 пациентов. Накануне госпитализация потребовалась 93 заболевшим, о чем сообщал «Татар-информ».

Всего по данным на 10 сентября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксировано 162 882 случая заболевания. Выздоровели 152 514 жителей республики, в том числе 338 за последние сутки (днем ранее стало известно о 314 излечившихся больных).

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2003 — последние по времени летальные исходы были зарегистрированы 6 сентября.

Вместе с тем, согласно информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 существует в большинстве регионов страны. За июнь 2022 года от него и с ним в России умер 4981 человек, у 3693 больных он оказался основной или предполагаемой основной причиной смерти.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусом, он посоветовал жителям республики носить маски и прививаться. Подробнее о ситуации с Covid-19 в республике можно прочитать в материале «Татар-информа».