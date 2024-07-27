В Татарстане подорожали сосиски, капуста и помидоры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 15 по 22 июля в Татарстане подорожали сосиски, картофель, капуста и помидоры, но при этом подешевели вареная колбаса, свекла и огурцы. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, дешевевшие за неделю до этого сардельки и сосиски стали дороже на 1,34%, их стоимость увеличилась с 404,09 до 409,28 рубля за килограмм. Свежие помидоры увеличились в цене на 1,64% — с 159.63 до 162,09 рубля за килограмм. Крупа гречневая (ядрица) подорожала на 1,53%, с 51,85 до 52,68 рубля за килограмм.

Картофель стал дороже на 1,50%, с 51,10 до 51,85 рубля за килограмм. Из входящих в борщевой набор овощей также выросла в цене свежая белокочанная капуста — на 6,84%, с 42,93 до 45,86 рубля за килограмм.

Вместе с тем подешевели лук репчатый, столовая свекла и морковь — на 1,80% (с 45,02 до 44,11 рубля за килограмм), 6,47% (с 64,97 до 60,70 рубля за килограмм) и 2,10% (с 60,13 до 58,88 рубля за килограмм) соответственно.

Уменьшились в цене куры кроме окорочков (с 200,61 до 198,54 рубля за килограмм — на 1,04%), дорожавшая прежде вареная колбаса (с 446,95 до 438,89 рубля за килограмм — на 1,86%) и яйца куриные (с 104,33 до 101,45 рубля за десяток — на 2,75%).

Кроме того, на 2,71% стали дешевле свежие огурцы (с 108,59 до 105,65 рубля за килограмм). Также снижение стоимости продемонстрировали яблоки (с 139,78 до 138,41 рубля за килограмм — на 1,07%) и бананы (с 150,98 до 149,42 рубля за килограмм — на 1,03%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в июне инфляция в Татарстане замедлилась, но всё же показала незначительный рост: с 8,43% год к году в мае до 8,46%.