В Татарстане подешевели бананы, сыры и сардельки

За неделю с 8 по 15 июля в Татарстане более чем на 4% подорожали белокочанная капуста и картофель — до 42,93 и 51,1 рубля соответственно. В то же время на 3,55% подешевели огурцы — до 108,59 рубля. Об этом сообщает Татарстанстат.

Помимо этого, прирост стоимости более 2% показала вареная колбаса — 446,95 рубля, более 1% — яблоки — 138,78 рубля за килограмм.

Почти на 1,5% подешевели бананы — до 150, 98 рубля, столовая свекла — до 64,97 рубля, репчатый лук — 45,02 рубля. До 104,33 рубля, или на 1,62% за десяток, снизились цены на куриные яйца, на 1,43%, до 660,02 рубля, — на твердые, полутвердые и мягкие сыры. Также на 1,62% изменилась стоимость килограмма сарделек и сосисок — с 410,59 рубля до 404,09.