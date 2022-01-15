В Татарстане по-прежнему ожидается снег и метели

Завтра, 16 января, в Татарстане сохранится пасмурная и снежная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Временами будет идти снег, местами возможны метели. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону ночью составит от 13 до 18 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -8, -13 градусов (в Казани — до -8, -10).

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник на территории Татарстана из-за прихода антициклона немного понизится температурный фон. Но уже на следующий день очередной атмосферный фронт принесет в республику потепление и ухудшение погодных условий.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал недостаточную эффективность работы коммунальщиков по уборке снега во дворах. Из-за низовой метели, обильного снегопада и ограничения видимости было ограничено движение по трассе М5.