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Происшествия
15 января 2022  18:19

Из-за метели ограничено движение по трассе М5 в Татарстане

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Из-за неблагоприятных погодных условий  – низовой метели, обильного снегопада и ограничения видимости с половины шестого вечера ограничено движение по трассе М5 на территории Татарстана. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на Федеральное управление 
автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства. 

Пассажирским автобусам, маршрутным такси, легковым такси и грузовому транспорту в целях безопасности нельзя передвигаться по нескольким участкам трассы. Ограничение введено в Бугульминском районе на участках с 1239-го по 1240-й км, с 1243-го по 1245-й км и с 1253-го по 1257,5 км – в общей сложности на участке в семь с половиной километров. Также ограничение коснулось Бавлинского района – там закрыты участки трассы с 1257,5 по 1280-й км – всего 22,5 километра. 

Ограничение временное, ориентировочно может быть снято к десяти часам вечера. 

Оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов мониторят обстановку на дорогах. 
 
 
 

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