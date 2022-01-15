Из-за метели ограничено движение по трассе М5 в Татарстане

Из-за неблагоприятных погодных условий – низовой метели, обильного снегопада и ограничения видимости с половины шестого вечера ограничено движение по трассе М5 на территории Татарстана. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на Федеральное управление

автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.

Пассажирским автобусам, маршрутным такси, легковым такси и грузовому транспорту в целях безопасности нельзя передвигаться по нескольким участкам трассы. Ограничение введено в Бугульминском районе на участках с 1239-го по 1240-й км, с 1243-го по 1245-й км и с 1253-го по 1257,5 км – в общей сложности на участке в семь с половиной километров. Также ограничение коснулось Бавлинского района – там закрыты участки трассы с 1257,5 по 1280-й км – всего 22,5 километра.

Ограничение временное, ориентировочно может быть снято к десяти часам вечера.

Оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов мониторят обстановку на дорогах.





