Минниханов раскритиковал недостаточную эффективность работы по уборке снега во дворах

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ раскритиковал недостаточно эффективную работу коммунальщиков по уборке снега во дворах.

«Несколько слов о погодных условиях. Снежная погода, дорожные коммунальные службы работают очень напряженно», — констатировал руководитель республики.

При этом Минниханов обратил внимание на большое число обращений жителей Татарстана, касающихся уборки снега около жилых домов.

«Да, мы основные трассы пробиваем, чистим, но, к сожалению, у нас у нас очень много жалоб <…> в части внутридворовых территорий. Здесь мы недорабатываем», — подчеркнул он.

По данным мэрии Казани, за 13 января с улиц города было вывезено более 13,3 тыс. тонн снега, а за 14-е — 16 380 тонн. Сегодня к уборке улиц от снега приступили 521 дорожный рабочий и 401 специальная машина. Из прогноза Гидрометцентра РТ следует, что завтра, 16 января, в Татарстане еще сохранится снежная погода с метелями.