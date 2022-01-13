В Татарстане на выходных сохранится снежная погода с метелями

На предстоящих выходных в Татарстане сохранится снежная погода с метелями, которую завтра принесет с собой атлантический циклон. Это следует из прогноза, который распространил Гидрометцентр РТ.

В субботу, 15 января, на территории республики ожидается снег, местами сильный, метели, а ночью также сильный ветер порывами до 18 м/с. Температура воздуха составит от -11 до -16 градусов в ночные часы и от -8 до -13 — в дневные.

Синоптики отмечают, что в воскресенье, 16-го числа, регион окажется в тыловой части циклона. Вероятен небольшой снег, в отдельных районах возможны метели. Будет дуть умеренный западный и северо-западный ветер. Температурный фон останется прежним: от 11 до 16 градусов ниже нуля в темное время суток и от 8 до 13 — в светлое.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 17 января, Татарстан окажется под влиянием гребня антициклона. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, днем потеплеет до -7, -12.

Впрочем, во вторник, 18-го числа, погодные условия вновь ухудшатся. «Очередной фронтальный раздел» принесет в регион снег, метели, сильный ветер и потепление. Ожидается от -9 до -14 градусов в ночные часы и от -5 до -10 — в дневные.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в пятницу, 14 января, на Казань может обрушиться половина месячной нормы снега. Погода окажется достаточно неустойчивой.