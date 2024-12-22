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Общество 22 декабря 2024 06:00

В Татарстане ожидаются снегопады, метели, туман и до 2 градусов тепла

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В Татарстане ожидаются снегопады, метели, туман и до 2 градусов тепла
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 22 декабря, в Татарстане сохранится теплая и влажная неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. В светлое время суток в регионе будет идти снег и мокрый снег (дождь при этом прекратится). Местами разыграются метели. Кое-где, включая Казань, образуется гололед и опустится туман. На дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная, и накат.

При метелях видимость будет ухудшаться до одного-двух километров, при тумане — до 500 метров и менее. Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с кое-где будет усиливаться порывами до 14 м/с (но не в столице РТ).

Температура воздуха по Татарстану в дневные часы составит от -2 до +2 градусов (в Казани — около нуля градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что конец декабря в республике окажется теплее нормы на семь градусов.

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