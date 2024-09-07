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Общество 7 сентября 2024 06:00

В Татарстане ожидаются небольшие дожди и до 26 градусов тепла

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В Татарстане ожидаются небольшие дожди и до 26 градусов тепла
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 7 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Утром кое-где, включая Казань, задержится опустившийся ночью туман. Днем местами, но не в столице РТ, пройдут небольшие дожди.

Прогнозируется северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. В светлое время суток он кое-где будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После прохладной (от +4 до +9 градусов), а на западе региона теплой (до +13 градусов) ночи в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до +21, +26 градусов (в Казани — до +24, +26 градусов).

До этого Гидрометцентр РТ сообщил о приходе в республику бабьего лета, объяснил причины аномального тепла и предупредил о вероятных заморозках.

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