В Татарстане ожидаются небольшие дожди и до 26 градусов тепла

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 7 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Утром кое-где, включая Казань, задержится опустившийся ночью туман. Днем местами, но не в столице РТ, пройдут небольшие дожди.

Прогнозируется северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. В светлое время суток он кое-где будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После прохладной (от +4 до +9 градусов), а на западе региона теплой (до +13 градусов) ночи в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до +21, +26 градусов (в Казани — до +24, +26 градусов).

До этого Гидрометцентр РТ сообщил о приходе в республику бабьего лета, объяснил причины аномального тепла и предупредил о вероятных заморозках.