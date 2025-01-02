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Общество 2 января 2025 12:14

Синоптики предупредили о сильном ветре и гололедице в Татарстане

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Синоптики предупредили о сильном ветре и гололедице в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пятницу, 3 января, в Татарстане поднимется сильный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и дневные часы порывы юго-западного ветра будут достигать 15 — 18 м/с, в том числе ночью в Казани — до 15 м/с.

Кроме того, на дорогах прогнозируется сильная гололедица.

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#прогноз погоды #сильный ветер #гололедица
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