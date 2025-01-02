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Вильфанд спрогнозировал оттепель в Поволжье
В ближайшие дни в четырех федеральных округах России, в том числе Приволжском, ожидается оттепель. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает ТАСС.
Кроме того, по его словам, тепло придет в регионы Сибири, Дальневосточный федеральный округ и на Урал.
«Очень теплая погода на Чукотке, там начинается действие циклонической деятельности и температуры значительно повышаются, они будут в диапазоне минус 20-25 градусов всего-навсего. А на побережье и Северного Ледовитого, и Тихого океана на Чукотке температура будет около минус 15 градусов, очень теплая погода», — уточнил специалист.
3 января погода на территории Поволжья будет оттепельной. Ночью столбики термометров покажут от −8 до −3 градусов, а днем воздух прогреется до −3 — +2 градусов. Причем такая погода будет наблюдаться до начала следующей недели.
«Еще более теплая погода в Челябинской области, в четверг температура будет повышаться днем до минус 1-4 градусов, дальше оттепельная погода днем, от 0 до плюс 2 градусов, что на 8 градусов выше нормы, и только к понедельнику», — заметил научный руководитель Гидрометцентра России.
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