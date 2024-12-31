На первой неделе нового года Татарстан ждут снегопады и перепады температуры

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В первую неделю нового, 2025 года в Татарстане под воздействием идущих с запада циклонов и их атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В частности, завтра, 1 января, из-за прохождения атмосферного фронта северного циклона в республике ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости и сильный ветер, о чем ранее сообщал «Татар-информ». На дорогах образуется гололедица, местам возникнут снежные заносы. Температура воздуха и в ночные, и дневные часы составит от 2 до 7 градусов ниже нуля.

В четверг, 2 января, в регионе будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах — с моросью. Местами вероятны метели и гололед, в светлое время суток вновь усилится ветер (до 15–17 м/с). Ночью температура воздуха составит от 6 до 11 градусов мороза. К утру воздух прогреется до -1, -6 градусов, а днем — и вовсе до -1, +3. На дорогах — снежная каша и гололедица, кое-где — сильная.

В пятницу, 3 января, погоду в Татарстане будет определять ложбина северного циклона. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы температура воздуха составит от -2 до +1 градуса, а в дневные — столбики термометров поднимутся до 0, +3 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в субботу, 4 января, в республике будет идти мокрый снег. Температурный фон останется аномально высоким: от 0 до -4 градусов ночью и от 0 до +2 градусов днем.

В воскресенье, 5 января, регион окажется во власти холодного атмосферного фронта. В большинстве районов прогнозируется снег, в отдельных районах разыграются метели и будет дуть сильный ветер. При этом температурный фон понизится до -3, -8 градусов (как в темное, так и в светлое время суток). На дорогах будет скользко.