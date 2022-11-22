МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при ледяном дожде

По прогнозам синоптиков, 23-24 ноября на территории Республики Татарстан местами ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, на дорогах гололедица, образование снежных заносов.

23 ноября также ожидаются туман и метель.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что туман, ледяной дождь и гололедица могут представлять большую опасность. Желательно исключить поездки за город. Водителям стоит перед выездом проверить техническое состояние автомобиля.

На трассе стоит выбирать безопасную скорость, избегать резких и необдуманных маневров и перестроений. В машине необходимо держать тёплые вещи и термос с горячими напитками.