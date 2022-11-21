Со среды в Татарстан вернутся сильный снег, метели и снежные заносы

Со среды в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погоды. В республику вновь вернутся обильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, возможны метели, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, если завтра, во вторник, синоптики не обещают серьезных осадков, то уже 23 ноября атмосферные фронты южного циклона принесут в республику снег, мокрый снег, на юге — с дождем, ледяной дождь и гололед. Кроме того, местами пройдут метели со значительным ухудшением видимости. Температуры воздуха ночью составят от −4 до −9 градусов, на востоке — до −14, днем столбики термометров поднимутся до 2-7 градусов ниже нуля. На дорогах ожидаются снежная каша, заносы, местами сильная гололедица.

Непогода продолжится и в четверг — вновь прогнозируются осадки, ночью — сильные. Местами по-прежнему ожидаются метель и гололед. Ночью температуры достигнут 3–8 градусов ниже нуля, днем составят от −1 до −6. На дорогах вновь будут снежные заносы, каша и сильная гололедица.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в последующие двое суток, 25 и 26 ноября, погода улучшится. Под влиянием гребня антициклона местами ожидается небольшой снег. Температуры воздуха в ночные часы будут понижаться до -6..-11°, максимальные днем составят -2..-7°», — говорится в прогнозе.

Синоптики предупреждают, что резкие изменения погоды будут сопровождаться колебаниями атмосферного давления. В ближайшие два дня оно будет падать, а затем, наоборот, — стремительно повышаться.