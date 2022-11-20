В Татарстане к середине недели вернутся снегопады и метели

К середине недели в Татарстан вернется влажная погода, температурный фон повысится. Это следует из предварительных данных Гидрометцентра РТ.

Во вторник, 22 ноября, небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Прогнозируется умеренный восточный и юго-восточный ветер. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха в ночные часы составит от 4 до 9 градусов мороза, про прояснениях — до -13 градусов. Днем потеплеет до 2–7 градусов ниже нуля, отмечают синоптики. Восточный и юго-восточный ветер останется умеренным.

В среду, 23 ноября, небо над регионом будет облачным. Вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах возможны метели и гололед. Температура воздуха составит от -3 до -8 градусов ночью и от 0 до -5 градусов — в дневные часы. На дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что завтра, 21 ноября, в Татарстане опустится туман, а дороги покроет гололедица.