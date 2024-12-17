В Татарстане ожидаются метели, снегопады и до нуля градусов

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Сегодня, 17 декабря, в Татарстане под воздействием атмосферного фронта очередного северо-западного циклона ожидается влажная, пасмурная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, местами они будут сильными. В отдельных районах, в том числе и в Казани, разыграются метели. Утром и днем кое-где возможен гололед.

Южный и юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с иногда будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ — до 14 м/с). На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

Температура воздуха днем по региону составит от 0 до -5 градусов (в Казани — от -1 до -3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане к концу недели после 22-градусных морозов резко потеплеет до +3 градусов.