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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются метели, снегопады и до нуля градусов
Сегодня, 17 декабря, в Татарстане под воздействием атмосферного фронта очередного северо-западного циклона ожидается влажная, пасмурная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, местами они будут сильными. В отдельных районах, в том числе и в Казани, разыграются метели. Утром и днем кое-где возможен гололед.
Южный и юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с иногда будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ — до 14 м/с). На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.
Температура воздуха днем по региону составит от 0 до -5 градусов (в Казани — от -1 до -3 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане к концу недели после 22-градусных морозов резко потеплеет до +3 градусов.
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