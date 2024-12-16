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Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о мерах безопасности на дорогах в снегопад
Сегодня вечером и весь завтрашний день жителей Татарстана ожидают сильный ветер с порывами до 15 м/с, метель с очень плохой видимостью, гололед, а также сильный снегопад. На дорогах – гололедица, снежные заносы и накат.
Госавтоинпекция просит водителей по возможности отложить поездки на личном транспорте. А так же необходимо строго соблюдать правила дорожного движения: снизить скорость, увеличивать дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров.
Важно проверить техническое состояние автомобиля: особое внимание уделить тормозной системе и шинам.
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