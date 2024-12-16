В Татарстане к концу недели после 22-градусных морозов резко потеплеет до +3

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На начавшейся неделе погодные условия в Татарстане, как и на большей части остальной европейской территории России будут определять североатлантические циклоны, чередующиеся с тыловыми гребнями повышенного атмосферного давления. Атмосферные фронты вызывают осадки и в целом ухудшение погодных условий, отмечается в прогнозе, распространенном Гидрометцентром РТ.

Завтра, 17 декабря, республика окажется сначала под влиянием тылового гребня, а затем в зоне действия атмосферного фронта очередного северо-западного циклона. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега (днем местами они будут сильными). В отдельных районах, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. В утренние и дневные часы возможен гололед.

Прогнозируется также сильный ветер до 15 м/с. На дорогах образуются гололедица, накат, снежные заносы. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов ниже нуля в темное время суток и от 0 до -5 градусов в светлое.

В среду, 18-го числа, регион останется под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Благодаря этому сохранится облачная погода, продолжит идти снег, кое-где вновь вероятны метели. Ночью продолжит дуть ветер до 15 м/с. Температурный фон немного понизится: ожидается от -4 до -9 градусов в ночные часы и от -1 до -6 градусов — в дневные.

В четверг, 19-го числа, Татарстан преимущественно окажется в тыловой части уходящего на восток циклона. Будет идти небольшой снег, в отдельных районах — слабые метели. При этом в республике станет еще холоднее: ночью от -7 до -12 градусов (на западе при прояснениях — до -16), днем — от -4 до -9 градусов (на западе — до -13).

Согласно предварительным данным метеорологов, из-за гребня антициклона в ночь на пятницу, 20 декабря, в регионе похолодает до -14, -19 градусов (на востоке и в низких местах столбики термометров могут опуститься и до -22 градусов). Существенные осадки временно прекратятся. Однако уже днем теплый атмосферный фронт принесет с собой небольшой снег. Воздух прогреется до -5, -10 градусов.

В субботу, 21 декабря, температурный фон в Татарстане продолжит повышаться. В теплом секторе циклона прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами они перейдут в дождь. В темное время суток ожидаются те же -5, -10 градусов, но в светлое — воздух прогреется до -2, +3 градусов.