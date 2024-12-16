На ГЖД усилили контроль над уборкой вокзалов и станций из-за снегопадов

Горьковская железная дорога усилила контроль над уборкой вокзалов и станций из-за снегопадов в регионах Поволжья. Всего задействовано 103 единицы спецтехники. Подготовлены более 1,1 тыс. зон для выгрузки убранного с пути снега, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Работники магистрали совместно с подрядными организациями производят ежедневную очистку территорий вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами», — рассказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Особое внимание уделяется пассажирскому комплексу. В частности, проводится комплексное техническое обслуживание как пригородного подвижного состава, так и вагонов поездов дальнего следования. Проверена работа систем отопления вокзальных комплексов.