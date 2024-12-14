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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются метели и до 12 градусов мороза
Сегодня, 14 декабря, из-за отхода циклона на северо-восток в Татарстане установится достаточно холодная, но влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Днем местами по региону (но не в Казани) продолжит идти небольшой снег. Вместе с тем в отдельных районах возможны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.
Западный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с иногда будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ — до 14 м/с). На дорогах сохранится гололедица.
В светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от -7 до -12 градусов (в Казани — от -9 до -11 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в республике похолодает до -22 градусов.
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