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Водителей и пешеходов в Татарстане предупредили о метели в ближайшие сутки
Синоптики прогнозируют, что сегодня вечером, ночью и днем 14 декабря в Татарстане возможны метели с видимостью до 1-2 км и сильным ветром до 15 м/с. В связи с этим Госавтоинспекция республики напоминает об основных правилах безопасного поведения на дорогах.
Водителям следует соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу, а также выбирать скорость, соответствующую текущим погодным и дорожным условиям.
Пешеходы обязаны перед переходом дороги остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает. При отсутствии тротуаров необходимо двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, также необходимо использовать световозвращатели.
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