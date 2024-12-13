news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 декабря 2024 06:30

В Татарстане ожидаются метель, накаты и заносы на дорогах

Скопировать ссылку
В Татарстане ожидаются метель, накаты и заносы на дорогах
Фото: © «Татар-информ»

В пятницу, 13 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода со снегом, мокрым снегом. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Утром и днем местами возможна метель, сильный ветер до 15 м/с. Как сообщал «Татар-информ», она будет сопровождаться существенным ухудшением видимости.

Местами прогнозируется гололед, на дорогах образуются гололедица, накат, снежные заносы.

Температуры воздуха ночью составят от −8 до −3 градусов, а днем — от −6 до −1.

#прогноз погоды #метель #снегопад #сильный ветер
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100