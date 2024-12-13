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В Татарстане ожидаются метель, накаты и заносы на дорогах
В пятницу, 13 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода со снегом, мокрым снегом. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Утром и днем местами возможна метель, сильный ветер до 15 м/с. Как сообщал «Татар-информ», она будет сопровождаться существенным ухудшением видимости.
Местами прогнозируется гололед, на дорогах образуются гололедица, накат, снежные заносы.
Температуры воздуха ночью составят от −8 до −3 градусов, а днем — от −6 до −1.
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