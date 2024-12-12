На выходных в Татарстане похолодает до −22 градусов

На выходных в Татарстане ожидается существенное понижение температуры. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

В предстоящие сутки, 13 декабря, в республике прогнозируются метели, снег, мокрый снег, гололед и сильный ветер с порывами до 15 м/с. На дорогах образуются гололедица и накат, возможны снежные заносы. В ночные часы температура воздуха составит от −8 до −3 градусов, а днем — от −6 до −1.

В субботу циклон, влиявший на погоду, отойдет дальше на северо-восток, и регион окажется в его тыловой части. Ожидаются небольшой снег и метель. Также прогнозируется приход холодного воздуха и понижение температуры. Ночью и утром они составят от −13 до −8 градусов, а при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −17. Днем — от −11 до −6.

Ночью и утром 15 декабря ожидается прояснение погоды и дальнейшее снижение температурного фона: от −18 до −13, местами до −22. В отдельных районах ожидается небольшой снег. Затем днем к западным районам подойдет атмосферный фронт, который принесет небольшой снег. Столбики термометров покажут от −14 до −9.

Предварительно новая неделя начнется под влиянием ложбины циклона. Пройдет снег, мокрый снег. Ночью в понедельник, 16 декабря, прогнозируется от −14 до −9 градусов, на следующий день — от −10 до −5. Днем температура составит от −7 до −2 градусов.