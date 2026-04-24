В Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и временное потепление до +14 градусов

В Татарстане сегодня, 24 апреля, ожидается небольшое потепление, но неустойчивый характер погоды при этом не изменится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. В светлое время суток по всему региону, включая Казань, будут идти небольшие дожди.

Прогнозируется южный ветер силой от 7 до 12 м/с. Днем он местами будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ – только до 18 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

После ночных заморозков до -1 градуса в дневные часы воздух по Татарстану прогреется до +9, +14 градусов (в Казани – до +10, +12 градусов).

По данным синоптиков, в конце апреля средняя температура воздуха в республике окажется на три градуса ниже климатической нормы. Как минимум до конца недели неустойчивая погода с дождями и заморозками не покинет Татарстан.