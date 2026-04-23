Общество 23 апреля 2026 06:00

В Татарстане после заморозков потеплеет до +11 градусов, на востоке – мокрый снег и дождь

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане сегодня, 23 апреля, сохранится вызванный вторжением арктического воздуха пониженный температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. На востоке региона местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Прогнозируется южный ветер силой от 4 до 9 м/с. Днем он местами будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани – до 12 м/с).

Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, о чем прежде предупреждало МЧС.

После ночных заморозков до -4 градусов в светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до +6, +11 градусов (в столице РТ – до +9, +11 градусов).

Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь рассказал, когда завершится отопительный сезон в Татарстане.

