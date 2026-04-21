Гидрометцентр РТ рассказал, когда завершится отопительный сезон в Татарстане

Первая половина апреля в Татарстане оказалась аномально теплой. Однако в ближайшие пять дней температура в регионе будет ниже нормы на 2-4 градуса, а последняя декада месяца будет прохладнее на 1-2 градуса. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В прошлом году весенние процессы шли быстрее, снег сошел раньше, отопление отключили 21 апреля. В этом году из-за похолодания в ближайшую декаду будет прохладно, температура ниже нормы. Поэтому отключать отопление не должны – это было бы нелогично. Скорее всего, решение будет принято в мае», – рассказал он.

Согласно правилам, тепло отключают после пяти суток со среднесуточной температурой выше «плюс» 8 градусов. Метеоролог также предупредил, что возврат холодов в мае для нашего региона – явление практически ежегодное.

«В прошлом году в начале мая снег шел два дня. В этом году возврат холода тоже обязательно будет, это характерно для последних лет. Будет ли это на 1 мая или на День Победы – сейчас сказать невозможно», – подчеркнул он.

Гоголь напомнил, что норма температуры в апреле в Татарстане составляет «плюс» 5,4 градуса, а в Казани – «плюс» 5,8 градуса. По осадкам месячная норма (30-33 мм) уже перевыполнена по всей республике.

Подробнее о погоде весной читайте в материале «Татар-инфрма».