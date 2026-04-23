До конца недели неустойчивая погода с дождями и заморозками не покинет Татарстан

В Татарстане до конца недели сохранится неустойчивая погода с колебаниями температуры и осадками. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Синоптики объяснили, что подобные метеоусловия обусловлены влиянием глубокой тропосферной ложбины с серией циклонов. Сейчас она «определяет погодные процессы на большей части европейской территории России».

В ночь на завтра, 24 апреля, осадков не ожидается. Однако днем передняя часть западного циклона принесет в республику небольшие дожди и сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с. В темное время суток возможны заморозки –столбики термометров опустятся до -1, +4 градусов. В дневные часы потеплеет до +9, +14 градусов.

В субботу, 25 апреля, из-за активных атмосферных фронтов установится облачная погода и будут идти дожди, местами с мокрым снегом. Продолжит дуть сильный ветер 15–20 м/с. Ночь выдастся чуть более теплой – от 1 до 4 градусов выше нуля, а день – существенно более холодным, от 3 до 8 градусов тепла.

В воскресенье, 26 апреля, ночью местами под влиянием тыловой части циклона еще вероятны небольшие осадки. Днем небольшой дождь ожидается только на западе Татарстана. В ночные часы похолодает до +2, -3 градусов, а в светлое время суток температурный фон повысится до +9, +14 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, погодные условия в республике будут формироваться под влиянием очередного западного циклона. Погода останется неустойчивой, с колебаниями температур и дождями, идущими время от времени. В первый день недели потеплеет до +12, +17 градусов, но во второй вновь произойдет похолодание до +6, +11.

Гидрометцентр РТ ожидает, что в конце апреля средняя температура воздуха в Татарстане окажется на три градуса ниже климатической нормы. Последняя для периода с 21 по 30 апреля по республике составляет +8,5 градуса, а по Казани – +9 градусов.