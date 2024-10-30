В Татарстане ожидаются дожди, мокрый снег и крепкий ветер

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Сегодня, 30 октября, в Татарстане сохранится установившаяся прежде влажная, пасмурная и холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега (в Казани — преимущественно в виде дождя). Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Южный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Местами по региону его порывы будут достигать 14 м/с (в столице РТ — лишь 13 м/с).

По шкале Бофорта ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с называется сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.

После относительно теплой (от -1 до +4 градусов) ночи днем воздух в Татарстане прогреется до 2–6 градусов тепла (в Казани — до +4, +6 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гидрометцентр РТ предупредил о серьезном ухудшении погоды в республике. Уже в начале ноября регион может завалить снегом.