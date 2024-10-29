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В Татарстане ожидаются туман, мокрый снег и до −6 градусов
Во вторник, 29 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
Прогнозируется южный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.
В ночные часы температуры воздуха составят от −2 до +3 градусов, а в восточных районах могут опуститься до −6. Днем столбики термометров поднимутся до 1-6 градусов выше нуля.
По данным синоптиков, ночью и утром на дорогах может образоваться гололедица.
Как ранее сообщал «Татар-информ», на этой неделе в Татарстане прогнозируется серьезное ухудшение погоды.
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