В Татарстане ожидаются туман, мокрый снег и до −6 градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во вторник, 29 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Прогнозируется южный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.

В ночные часы температуры воздуха составят от −2 до +3 градусов, а в восточных районах могут опуститься до −6. Днем столбики термометров поднимутся до 1-6 градусов выше нуля.

По данным синоптиков, ночью и утром на дорогах может образоваться гололедица.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на этой неделе в Татарстане прогнозируется серьезное ухудшение погоды.