news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 29 октября 2024 06:30

В Татарстане ожидаются туман, мокрый снег и до −6 градусов

Скопировать ссылку
В Татарстане ожидаются туман, мокрый снег и до −6 градусов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во вторник, 29 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Прогнозируется южный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.

В ночные часы температуры воздуха составят от −2 до +3 градусов, а в восточных районах могут опуститься до −6. Днем столбики термометров поднимутся до 1-6 градусов выше нуля.

По данным синоптиков, ночью и утром на дорогах может образоваться гололедица.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на этой неделе в Татарстане прогнозируется серьезное ухудшение погоды.

#прогноз погоды #туман #ветер #дождь #мокрый снег
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100