«Такая осень была 15 лет назад»: когда в Татарстане похолодает и будет ли еще бабье лето

После затянувшейся аномальной жары, в первой половине сентября атмосферные процессы в Татарстане плавно перестраиваются на осень

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Антициклон уходит, на нашу территорию будут оказывать влияние атмосферные фронты»

После затянувшейся аномальной жары, которая больше соответствовала июньской погоде, в первой половине сентября атмосферные процессы в Татарстане плавно перестраиваются на осень. Температуры воздуха постепенно идут на спад, во второй половине недели ожидается облачная погода, дожди и грозы.

«Антициклон, который долгое время господствовал на европейской территории России и на Урале, постепенно уходит. На нашу территорию будут оказывать влияние атмосферные фронты», – сообщил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

Календарная осень хоть и с опозданием, но все же вступает в свои права. По данным собеседника «Татар-информа», минувшей ночью на юго-востоке Татарстана были зафиксированы первые заморозки на почве и в воздухе. В Бавлах в ночные часы температура опускалась до минус 1 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 19 сентября по республике будет отмечаться переменная облачность. Днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможно кратковременное усиление ветра до 15-18 м/с.

Феликс Гоголь: «Антициклон, который долгое время господствовал на европейской территории России и на Урале, постепенно уходит» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Предстоящей ночью температура понизится до 8-12 градусов, а в отдельных южных и восточных районах республики – до 2-7 градусов. На почве местами возможны заморозки. Максимальные дневные температуры завтра составят 19-24 градуса», – отметил Феликс Гоголь.

20 сентября пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, местами порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, максимальная температура воздуха днем – 15-20 градусов.

21 сентября будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, днем местами порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, а максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне 16-21 градуса.

Причиной такого теплого начала осени стал обширный антициклон, который определял погоду не только в Татарстане, но и по всей европейской части России, Урале и даже Западной Сибири Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Иногда бабье лето повторяется дважды или трижды»

Но сетовать на смену погоды не стоит, она баловала жителей республики достаточно долго – на протяжении первых двух декад сентября. Все это время температура воздуха в регионе была значительно выше нормы, включая и сегодняшний день.

«Если говорить о пиковых значениях, то в отдельные дни среднесуточная температура воздуха была на 9-10 градусов выше средних многолетних значений. В последние дни – 16-17 сентября среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 5-7 градусов. Но теплые рекорды официально побиты не были», – заметил Феликс Гоголь.

Спикер пояснил, что причиной такого теплого начала осени стал обширный антициклон, который определял погоду не только в Татарстане, но и по всей европейской части России, на Урале и даже в Западной Сибири. Эксперт Гидрометцентра Татарстана считает, что это тепло можно считать бабьим летом и оно еще может вернуться.

«Скорее всего, у нас сейчас будет некий период похолодания, а потом наступит период потепления на несколько дней. И это будет тоже бабьим летом. Их может быть несколько за сезон. Бывает, что оно (бабье лето) повторяется дважды или трижды – в сентябре и в октябре. Иногда в октябре устанавливается теплая погода без осадков, светит солнышко и относительно тепло. Такой период может продолжаться два-три-пять дней, но пока предполагать сложно», – сказал Гоголь.

Скорее всего, у нас сейчас будет некий период похолодания, а потом наступит период потепления на несколько дней. И это будет тоже бабьим летом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Метеорологическое лето затянулось на 118 дней»

Метеорологи считают летом период, когда среднесуточная температура превышает 15 градусов. В республике его продолжительность в среднем составляет 92 дня. По данным доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Тимура Аухадеева, в этом году метеорологическое лето затянулось до 18 сентября – на 118 дней.

«Первые две недели этого месяца имели температуру 18,5 градуса. Это достаточно редкое явление. В последний раз такое наблюдалось 15 лет назад. В истории метеонаблюдений было всего четыре случая с таким аномально жарким началом осени», — приводит слова Аухадеева пресс-служба КФУ.

Причины затянувшейся летней жары и засухи в сентябре «Татар-информу» объяснил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Во-первых, по всей европейской территории России установился блокирующий антициклон, который длительное время не мог разрушиться. Его разрушит циклон, который придет с северо-запада. Во-вторых, теплу способствовали юго-восточные потоки со Средней Азии. Было много солнца, без облаков, ночи были теплыми», – сказал он.

Между тем грядет похолодание, не за горами отопительный период и первый снег Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этот год войдет в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений»

Профессор КФУ заметил, что в этом году происходит чередование холодных и теплых периодов. Так, первая половина мая была достаточно холодной, из-за этого погибли соцветия многих плодовоовощных культур. Затем пришла жаркая июньская погода. На протяжении всего июля осадков не было, они выпали в виде ливней в Казани в последние два дня второго летнего месяца. Прохладная погода наблюдалась в августе.

«Летние температуры мы наблюдаем в Казани до сих пор. Сейчас по климату среднесуточная температура должна быть 11 градусов, а на самом деле она на несколько градусов выше нормы. Очередная холодная полоса начнется с понедельника. Она пройдет, а затем может снова выглянуть антициклон и придет бабье лето», – сказал ученый КФУ.

Спикер добавил, что пониженная влажность почвы может негативно сказаться на сельском хозяйстве и посевах озимых. В целом этот год войдет в историю как очень жаркий.

«Из-за глобального потепления климата температурный фон во всех сезонах повышается. Однако теплая фаза Эль-Ниньо (природное явление, волна жары от которого накрывает всю планету, – прим. Т-и) закончилась, на смену ей идет Ла-Нинья. Но этот год войдет в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений на земном шаре», – заключил Юрий Переведенцев.

Между тем грядет похолодание, не за горами отопительный период и первый снег. К слову, первый снег в регионе выпадал в разные годы по-разному. Бывало, что он случался в сентябре, но в ближайшие дни такое не прогнозируется. Устойчивый снежный покров в наших краях обычно ложится во второй декаде ноября, однако даты по республике варьируются. В отдельные годы снежный покров ложился только в первую-вторую декаду декабря.